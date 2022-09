Miley Cyrus denunciata per violazione del copyright: cos’è successo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Miley Cyrus è stata denunciata per violazione del copyright dopo un post pubblicato su Instagram. A fare causa alla popstar è il fotografo Robert Barbera, che venerdì 9 settembre ha depositato una denuncia presso il tribunale federale della California. Secondo il denunciante, come riporta Bloomberg Law, Miley Cyrus avrebbe violato il copyright in un post pubblicato nel febbraio 2021 in cui mostrava due fotografie che non erano di sua proprietà. Il titolare delle immagini, lo stesso Robert Barbera, nel documento depositato in tribunale ha parlato di “uso inammissibile” con cui la popstar avrebbe “paralizzato, se non distrutto, le potenzialità di qualsiasi mercato per la fotografia”. Nella sua violazione, quindi, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022)è stataperdeldopo un post pubblicato su Instagram. A fare causa alla popstar è il fotografo Robert Barbera, che venerdì 9 settembre ha depositato una denuncia presso il tribunale federale della California. Secondo il denunciante, come riporta Bloomberg Law,avrebbe violato ilin un post pubblicato nel febbraio 2021 in cui mostrava due fotografie che non erano di sua proprietà. Il titolare delle immagini, lo stesso Robert Barbera, nel documento depositato in tribunale ha parlato di “uso inammissibile” con cui la popstar avrebbe “paralizzato, se non distrutto, le potenzialità di qualsiasi mercato per la fotografia”. Nella sua, quindi, ...

