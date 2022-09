LIVE – Entella-Rimini 0-2, Serie C 2022/2023 (DIRETTA) (Di mercoledì 14 settembre 2022) La DIRETTA LIVE di Virtus Entella-Rimini, match valido per la terza giornata del campionato di Serie C 2022/2023. Entra nel vivo il campionato di Lega Pro e dopo un avvio scoppiettante, tutti e 3 i gironi si apprestano a schiacciare il piede sull’acceleratore. Appuntamento alle ore 18:00. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Entella-Rimini 0-2 (12? Sereni, 76? Santini) 76?- GOOL Rimini!!! Santini insacca di testa il raddoppio, arriva bene su un cross proveniente dalla destra: 0-2 60?- Equilibrio in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ladi Virtus, match valido per la terza giornata del campionato di. Entra nel vivo il campionato di Lega Pro e dopo un avvio scoppiettante, tutti e 3 i gironi si apprestano a schiacciare il piede sull’acceleratore. Appuntamento alle ore 18:00. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-2 (12? Sereni, 76? Santini) 76?- GOOL!!! Santini insacca di testa il raddoppio, arriva bene su un cross proveniente dalla destra: 0-2 60?- Equilibrio in ...

