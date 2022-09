Le regioni del Sud vanno a destra, ma Letta non può chiederne conto a De Luca ed Emiliano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non so quanta preoccupazione la cosa desti al Nazareno, ma certo tra gli osservatori della politica dovrebbe suscitare una certa impressione che le regioni rosse del Mezzogiorno – Campania e Puglia – rischino di rappresentare il buco nero delle ambizioni del PD e la più significativa anomalia elettorale partorita dalle urne del 25 settembre. Se davvero, come nei peggiori incubi di Letta, la destra dovesse sbancare e avvicinare o superare i due terzi dei seggi alla Camera e al Senato, la responsabilità più clamorosa non sarebbe quella più esecrata – cioè quella di Renzi e Calenda, indisposti a suicide cortesie elettorali verso il PD – ma quella più occultata e rimossa, cioè quella di De Luca e Emiliano, che sono del PD ma non riescono a portare i “propri” voti al PD e alla sua coalizione, pur avendo ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non so quanta preoccupazione la cosa desti al Nazareno, ma certo tra gli osservatori della politica dovrebbe suscitare una certa impressione che lerosse del Mezzogiorno – Campania e Puglia – rischino di rappresentare il buco nero delle ambizioni del PD e la più significativa anomalia elettorale partorita dalle urne del 25 settembre. Se davvero, come nei peggiori incubi di, ladovesse sbancare e avvicinare o superare i due terzi dei seggi alla Camera e al Senato, la responsabilità più clamorosa non sarebbe quella più esecrata – cioè quella di Renzi e Calenda, indisposti a suicide cortesie elettorali verso il PD – ma quella più occultata e rimossa, cioè quella di De, che sono del PD ma non riescono a portare i “propri” voti al PD e alla sua coalizione, pur avendo ...

