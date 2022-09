Juve | bivio d' Europa | o la Var o la spacca - Sport - quotidiano net

solopallone : Champions: Juve già al bivio, Allegri: 'Niente amnesie' - junews24com : Champions League, italiane al bivio: vietato sbagliare - junews24com : Champions League, italiane al bivio: vietato sbagliare - - CarmineTool : Caro @pavanmassimo sono due punti buttati. Le partite non si giocano gli ultimi 5 minuti e per di più alla deriva..… - TUTTOJUVE_COM : Massimo Pavan: 'La Juventus è ad un bivio, se vince le prossime due svolta, ma... Juve penalizzata di due punti' -

Agenzia ANSA

Champions, dopo il ko di Parigi c'è il Benfica (ore 21). Ancora polemica sull'assistente video: all'estero ci battono per risorse ...In sequenza, 'Milan: Pioli contro la Dinamo insiste su Leao e Giroud', 'Napoli in Scozia cerca l'allungo buono', ': Allegri alBenfica con Milik e i senatori. Di Maria gran riserva'. In ... Champions: Juve già al bivio, Allegri: 'Niente amnesie' L'Inter è viva". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sportnell'edizione odierna. 2-0 al Viktoria Plzen, i nerazzurri restano in corsa. Dzeko ...Massimo Pavan commenta i gravi fatti di Juventus-Salernitana: "La Juventus è ad un bivio, se vince le prossime due svolta, ma non è semplice. Quei cinque minuti con ...