«Ho proposto Kvaratskhelia a tutti i club francesi | mi rispondevano “è un geogiano | è poco glamour”»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Rmc Sport intervista l’allenatore della Georgia, Willy Sagnol. Il tema è Khvicha. Sagnol racconta di aver provato per un anno a convincere iad accaparrarsi il gioiellino del Napoli, ma senza esito. “Sono molto deluso, mi sarebbe piaciuto che giocasse in Ligue 1. I rischi a livello finanziario per ia cui l’hoerano quasi nulli”. Quando a febbraio è scoppiata la guerra in Ucraina,, che allora apparteneva al Rubin Kazan, è tornato nel suo Paese. Poi il Napoli è riuscito a portare a casa il colpo di mercato a 10 milioni. Sagnol racconta che in Francia nessunvoleva Kvara, che soltanto uno era interessato, mentregli altri non hanno preso sul serio il suggerimento del ct sulla bravura del ...