Francesca Michielin, sotto il top è scolpita | Che addominali (Di mercoledì 14 settembre 2022) La foto di Francesca Michielin ha subito fatto il giro del web diventando virale in men che non si dica: avete visto che addominali pazzeschi? Guardatela con quel top. La giovane cantante è tornata a far parlare di sé. Ancora una volta tutti gli occhi sono puntati su uno scatto che ha dell’incredibile, avete visto L'articolo Francesca Michielin, sotto il top è scolpita Che addominali chemusica.it. Leggi su chemusica (Di mercoledì 14 settembre 2022) La foto diha subito fatto il giro del web diventando virale in men che non si dica: avete visto chepazzeschi? Guardatela con quel top. La giovane cantante è tornata a far parlare di sé. Ancora una volta tutti gli occhi sono puntati su uno scatto che ha dell’incredibile, avete visto L'articoloil top èChechemusica.it.

IOdonna : E' la poliedrica Francesca Michielin la protagonista della nostra cover in edicola oggi - StraNotizie : Francesca Michielin, Occhi grandi grandi: il significato del testo - ViteAnto : RT @SkyTG24: Tornerai, il nuovo singolo di Giorgia firmato da Francesca Michielin e Ghemon - VanityFairIt : Al via il 15 settembre la sedicesima edizione del talent: dal ritorno di Fedez all’ironia di Dargen D’Amico, debutt… - leggoit : X Factor, Ambra Angiolini e la battuta ironica per Francesca Michielin che fa ridere tutti -