Fiorentina | Sabatini | «Amrabat l’unico continuo»

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Le parole di Waltersulla: «Vedo una sorta di friabilità, che si manifesta in situazioni da evitare» Walterha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola. Di seguito le sue parole sulladi Italiano. CONTINUITÁ – «Vedo una sorta di friabilità, che si manifesta in situazioni da evitare. Oggi mi sembra che possa fare affidamento solo su un giocatore da un punto di vista della continuità, che è. Il resto dei calciatori sono buoni, ma difettano di continuità». JOVIC E IKONÉ – «Il serbo è uno di quelli che beneficerà più di tutti della crescita complessiva della squadra. Quando si investe su profili del genere, serve tempo ma anche amore nell’aspettarlo. Magari tra un mese inizierà a fare gol e non si fermerà più. Parliamo di un giocatore forte e la ...

"Mi avevano colpito le geometrie di Leandro - racconta- . L'ho detto e lo ripeto: è il ... "Sono sincero: contro laho visto un Paredes al 40 per cento del suo potenziale. Ed è ...