Direttiva sostituzione docenti assenti | un esempio di registro per le annotazioni degli “Ordini di servizio”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Riportiamo a seguire alcuni chiarimenti normativi e regolamentari, contrattuali e giurisprudenziali, da indirizzare, e con immediatezza, al personale docente e non docente sulle procedure da seguire in caso di assenza di un docente, anche al fine di consentire l’adozione di comportamenti idonei ad evitare conflitti e l’eventuale contenzioso giuridico. L’articolo 2048 Codice Civile, art. 2048, L'articolo .

Ispra

... l'abbattimento di alberi adulti va contro ognieuropea rivolta invece alla ... Inoltre chiedono, indei pini già abbattuti, la piantumazione dello stesso numero di alberi (o ...... specie in forte declino demografico e inserita nella147/2009/CEE, si è concluso il ... indella battigia (troppo affollata). Da maggio ad agosto sono stati posti sotto tutela 4 ... ISPRA e la Campagna oceanografica RAMOGE 2022 - Primi importanti risultati nello studio della biodiversità e delle pressioni delle antropiche sui canyon e sugli affioramenti rocciosi sommersi del Mar Ligure La maggior parte degli smartphone, oggi, non sono pensati per durare così tanto. Ma una maggior longevità è possibile. E l'Ue pensa di intervenire ...Al centro la disposizione "abusiva" del contratto sul diverso prezzo di conversione in fase di registrazione e di rimborso dei ratei ...