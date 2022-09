Diffamazione sui social | il Capitano Ultimo assolto dal Tribunale Militare

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma – Il generale di brigata Sergio De Caprio, alias ’’, è statooggi daldi Roma in due diversi procedimenti pernei confronti dei vertici dell’Arma dei carabinieri. Nel primo procedimento, De Caprio era accusato diaggravata continuata nei confronti dell’ex Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri e dell’attuale Comandante Generale Teo Luzi. I fatti risalgono al 2020, quando De Caprio in un’intervista al ’Riformistà e sul proprio profilo Twitter commentò alcune inchieste giudiziarie che hanno coinvolto i carabinieri tra cui quella sulla caserma di Piacenza, finita sotto sequestro. “Il Comandante Generale, Giovanni Nistri, ed il Capo di Stato Maggiore … non possono restare al ...

