Coppa Davis | Italia-Croazia 1-0; la classe di Lorenzo Musetti emerge | Borna Gojo cede in due rapidi set

LiaCapizzi : E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti,… - Ubitennis : Coppa Davis, Italia-Croazia 1-0: Musetti supera senza difficoltà lo spauracchio Gojo - OA_Sport : Coppa Davis, Lorenzo Musetti supera Borna Gojo in due rapidi set, Italia avanti con la Croazia - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Coppa Davis: Musetti porta l'Italia sull'1-0 contro la Croazia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Coppa Davis: Musetti porta l'Italia sull'1-0 contro la Croazia -

BOLOGNA. Italia avanti 1 - 0 sulla Croazia nel girone A dialla Unipol Arena di Bologna. Lorenzo Musetti ha battuto Bornia Gojo in due set 6 - 4 6 - 2.BellaMa' lascia infatti spazio alla. Vanno infatti in onda a partire dalle 15 tre incontri che fanno la puntata di BellaMa' di oggi ma anche quella di venerdì. Stessa cosa vale per Vorrei ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...E’ andato il scena il primo match della sfida tra Italia e Croazia, valido per la Coppa Davis. E’ sceso in campo Lorenzo Musetti, l’azzurro è stato protagonista di una grandissima prestazione contro B ...