Consulcesi | in test Medicina segnalati quesiti errati e procedure ambigue

Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Errori nei quesiti, utilizzo di telefoni cellulari durante la prova e domande non inedite, procedure ambigue in entrata e uscita dalle aule, prove stampate male e illeggibili, errori nelle etichette. Sono queste solo alcune delle numerose segnalazioni raccolte da Consulcesi, il network legale di riferimento in ambito sanitario, al termine e nei giorni successivi al test di ammissione alle facoltà di Medicina. "Purtroppo, anche quest'anno, a circa 50mila ragazzi sarà negato l'ingresso all'università scelta, non perché poco meritevoli ma a causa di un sistema di selezione antiquato e inadatto a selezionare i migliori. Infatti, nonostante i posti disponibili nelle facoltà di Medicina italiane siano aumentati di più di 700 unità, su oltre ...

