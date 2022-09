Concorso Polizia Penitenziaria, 1758 allievi agenti: prove scritte dal 21 novembre (Di mercoledì 14 settembre 2022) *aggiornamento del 14/09/2022: pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia il diario della prova scritta del Concorso Polizia Penitenziaria, per l’assunzione di 1758 allievi agenti. La selezione è stata indetta lo scorso aprile, e la prima prova concorsuale si svolgerà presso la Scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo di Polizia e dell’Amministrazione Penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma, a partire dal 21 novembre 2022. Il diario della prova di esame e la data di pubblicazione dei quesiti che formeranno oggetto della prova, saranno comunicati il giorno 25 ottobre 2022. Leggi l’avviso Nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 19 aprile 2022 è stato pubblicato il bando del ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 14 settembre 2022) *aggiornamento del 14/09/2022: pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia il diario della prova scritta del, per l’assunzione di. La selezione è stata indetta lo scorso aprile, e la prima prova concorsuale si svolgerà presso la Scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo die dell’Amministrazione“Giovanni Falcone” di Roma, a partire dal 212022. Il diario della prova di esame e la data di pubblicazione dei quesiti che formeranno oggetto della prova, saranno comunicati il giorno 25 ottobre 2022. Leggi l’avviso Nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 19 aprile 2022 è stato pubblicato il bando del ...

