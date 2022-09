Capello su Klopp | “Quel gesto a fine gara Dopo troppi anni in una squadra…”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Il parere dell'ex mister italiano sulla reazione del manager Redsla vittoria in Champions League sull'Ajax.

Liverpool-Ajax, quel gesto di Klopp nel finale: l'analisi di Capello

Un gol di Matip all'89' ha regalato i primi 3 punti in questa Champions ai Reds. A fine partita Jurgen Klopp ha festeggiato sotto la Kop: un profondo sospiro e un gesto a cui Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Condò hanno dato un significato nel video qui sopra tratto dallo studio post partita.

Il parere dell'ex mister italiano sulla reazione del manager Reds dopo la vittoria in Champions League sull'Ajax.