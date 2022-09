Atalanta, un attaccante a rischio per la Roma (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non c'è pace per Boga. L'esterno offensivo dell'Atalanta, dopo essere rimasto a secco di reti la scorsa Serie A e aver giocato... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 14 settembre 2022) Non c'è pace per Boga. L'esterno offensivo dell', dopo essere rimasto a secco di reti la scorsa Serie A e aver giocato...

sportli26181512 : Atalanta, un attaccante a rischio per la Roma: Non c'è pace per Boga. L'esterno offensivo dell'Atalanta, dopo esser… - asromaliveit1 : ?? In vista di #RomaAtalanta Gian Piero #Gasperini perde un altro attaccante. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' nell… - NFT_F_A : @PietroQuadrelli @mirkonicolino Vai a vedere anche il rigore contro il genoa, c'era l'attaccante in fuorigioco, mer… - FMagliaro : @gurudellafuffa @danielelozzi la domanda cui va trovata risposta è: quello che fa Bonucci oggi e ieri quello dell'… - D_Tirinnanzi : Concettualmente il gol annullato a Milik fa il paio con la rete annullata a Malinovskyi in Fiorentina-Atalanta lo s… -