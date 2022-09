Ascolti tv 13 settembre 2022 | Rai1 vince con le repliche di Lolita

Rai Storia

...Montalbano pare essere intramontabile e lo dimostra il fatto che da mercoledì 14andranno ... Le storie del commissario di Vigàta hanno conseguito ogni tipo di record diin termini di ...tv di martedì 132022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Le indagini di Lolita Lobosco " contro " Benvenuti al Nord ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri ... Ascolti Tv di lunedì 12 settembre - RAI Ufficio Stampa Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...