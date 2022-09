Alpini a Rimini, chi li ha coperti di fango ora paga: presentate 4 querele per diffamazione (Di mercoledì 14 settembre 2022) Rimini, 14 set — E’ giunto il momento che qualcuno risponda del mare di fango riversato sul corpo degli Alpini in occasione della 93esima adunata avuta luogo a Rimini quattro mesi fa. Si spegne il fuocherello di paglia delle accuse di presunte molestie da parte delle penne nere avvenute nel fine settimana dell’evento (leggi: fischi e apprezzamenti goliardici) sporte dalle presunte vittime aizzate da «Non una di meno»; muoiono i latrati dei media mainstream, imbeccati da politici e intellettualini che non persero l’occasione per tentare di screditare un corpo militare che ha fatto dell’onore, del coraggio e dello spirito di abnegazione la propria bandiera (orpelli medievali da annullare nel nome della società fluida e transfemminista, quella che opprime le donne in altri modi, in questo caso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 settembre 2022), 14 set — E’ giunto il momento che qualcuno risponda del mare diriversato sul corpo degliin occasione della 93esima adunata avuta luogo aquattro mesi fa. Si spegne il fuocherello di paglia delle accuse di presunte molestie da parte delle penne nere avvenute nel fine settimana dell’evento (leggi: fischi e apprezzamenti goliardici) sporte dalle presunte vittime aizzate da «Non una di meno»; muoiono i latrati dei media mainstream, imbeccati da politici e intellettualini che non persero l’occasione per tentare di screditare un corpo militare che ha fatto dell’onore, del coraggio e dello spirito di abnegazione la propria bandiera (orpelli medievali da annullare nel nome della società fluida e transfemminista, quella che opprime le donne in altri modi, in questo caso ...

