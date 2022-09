Ad Store presenta la sua prima relazione di impatto

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Adhato a Parma, nella sede italiana del Gruppo internazionale, la suadi: lo Human Report è un prezioso strumento con cui misurare la capacità dell’agenzia di produrre valore sociale ed economico condiviso. Come spiega Natalia Borri, Presidente Ad: “crediamo fortemente che il cambiamento parta da noi: Creativity for Humans è il nostro credo, il nostro impegno ad essere ogni giorno, con il nostro lavoro, moltiplicatori dipositivo. Per le “nostre” persone, per i clienti, per le agenzie del nostro Network e per le comunità in cui operiamo. Abbiamo scelto la nostra sede italiana, cuore pulsante da cui coordiniamo le attività del nostro Gruppo presente con 12 agenzie in tutto il mondo, come punto di ...