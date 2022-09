Accordo individuale smart working: come utilizzare la piattaforma online e scadenze (Di mercoledì 14 settembre 2022) A seguito delle disposizioni inserite in sede di conversione in legge del Decreto Semplificazioni, l’Accordo individuale di smart working stipulato o modificato dal 1° settembre 2022 beneficierà della nuova modalità di comunicazione semplificata. L’intento del legislatore è stato quello di rendere strutturale una semplificazione nella procedura di accesso al lavoro a distanza, dopo che il 31 agosto scorso è coinciso con l’ultimo giorno di vigenza dello smart-working legato all’emergenza COVID-19 quello, per intenderci, senza l’obbligo di stipula di un Accordo individuale tra azienda e dipendente. Dal 1° settembre torna sì l’obbligo di Accordo ma, grazie alle disposizioni del Decreto Semplificazioni è sufficiente trasmettere una ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 14 settembre 2022) A seguito delle disposizioni inserite in sede di conversione in legge del Decreto Semplificazioni, l’distipulato o modificato dal 1° settembre 2022 beneficierà della nuova modalità di comunicazione semplificata. L’intento del legislatore è stato quello di rendere strutturale una semplificazione nella procedura di accesso al lavoro a distanza, dopo che il 31 agosto scorso è coinciso con l’ultimo giorno di vigenza dellolegato all’emergenza COVID-19 quello, per intenderci, senza l’obbligo di stipula di untra azienda e dipendente. Dal 1° settembre torna sì l’obbligo dima, grazie alle disposizioni del Decreto Semplificazioni è sufficiente trasmettere una ...

alexandra_epiro : RT @alexandra_epiro: #LavoroAgile #Smartworking Ringraziamo x ??#Diritto di #Priorità ??#Divieto di #Discriminazione ??#Semplificazione Com… - erreobi : Domanda per i meglio informati: fare il famoso accordo individuale per lo smart working è roba così complessa e articolata? - minguzzi : @EffeEva @marcoz984 Perché per tutti gli altri c'è la legge ordinaria che prevede la via dell'accordo individuale - MicheleGuetta : RT @federico_rivi: Guadagnare tramite il mining rende il network più sicuro; comprare arricchisce se stessi e il resto dei possessori. #B… - naunaxgmailcom1 : RT @federico_rivi: Guadagnare tramite il mining rende il network più sicuro; comprare arricchisce se stessi e il resto dei possessori. #B… -