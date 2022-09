Abruzzese: 'In Place strumento ad hoc per neuroriabilitazione età evolutiva' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos Salute) - "'In Place' riesce a mettere in contatto il paziente con il proprio professionista attraverso dei semplici strumenti come un computer o un tablet e far svolgere terapia ed esercizi ai bambini direttamente da... Leggi su europa.today (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos Salute) - "'In' riesce a mettere in contatto il paziente con il proprio professionista attraverso dei semplici strumenti come un computer o un tablet e far svolgere terapia ed esercizi ai bambini direttamente da...

lifestyleblogit : Abruzzese: 'In Place strumento ad hoc per neuroriabilitazione età evolutiva' - - zazoomblog : Abruzzese: In Place strumento ad hoc per neuroriabilitazione età evolutiva - #Abruzzese: #Place #strumento - zazoomblog : Abruzzese: In Place strumento ad hoc per neuroriabilitazione età evolutiva - #Abruzzese: #Place #strumento - italiaserait : Abruzzese: ‘In Place strumento ad hoc per neuroriabilitazione età evolutiva’ - univUda : Valentina Procaccini, giovane promessa abruzzese del nuoto è testimonial di Safe Place Safe Play per raccontare la… -