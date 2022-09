Tutti gli errori umani del caso-Var in Juventus-Salernitana

Leggi su panorama

(Di martedì 13 settembre 2022) Il pasticcio che ha falsato il risultato della sfida tra, dando vita a uno tsunami di polemiche che rischia di travolgere la credibilità del Var, è stato il prodotto di una serie die non di sistema.in campo, in sala Var e in tribuna perché lo studio dei protocolli e dei documenti che regolano la produzione delle partite della Serie A, i rapporti con la Var room di Lissone e che ogni settimana sono alla base di quanto arriva nelle case degli italiani, consentono di affermare che l'angolo cieco in cui si è infilato Candreva (giocatore dellache, se visto, avrebbe sanato la posizione dello juventino Bonucci) in realtà non esiste. Non c'è un bug, ci sonoche hanno prodotto il ...