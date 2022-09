Traffico Roma del 13-09-2022 ore 08:00 (Di martedì 13 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto code per Traffico intenso in entrata a Roma sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo pure anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia Traffico incolonnato sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo e la tangenziale est intenso il Traffico sulla via Flaminia con code tra il raccordo è via dei Due Ponti verso il code per una riduzione di carreggiata sulla via Salaria tra via Cortone via Gaiole in Chianti Traffico in coda sulla Cassia bis tra Prima porta il raccordo lavori sulla via Pontina in colonna il Traffico all’altezza di Castel di Decima nelle due direzioni maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto code perintenso in entrata asulla diramazioneSud tra Torrenova e il raccordo pure anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppiaincolonnato sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo e la tangenziale est intenso ilsulla via Flaminia con code tra il raccordo è via dei Due Ponti verso il code per una riduzione di carreggiata sulla via Salaria tra via Cortone via Gaiole in Chiantiin coda sulla Cassia bis tra Prima porta il raccordo lavori sulla via Pontina in colonna ilall’altezza di Castel di Decima nelle due direzioni maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito ...

VAIstradeanas : 08:02 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - bettadigiulio : RT @LuceverdeRoma: ?? #Roma #traffico - Via Laurentina ?????? Traffico intenso tra Via di Porta Medaglia e Via di Castel di Leva > Via di Cast… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Laurentina ?????? Traffico intenso tra Via di Porta Medaglia e Via di Castel di Leva > Via di… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Roma- Fiumicino Aeroporto (FL1), dalle ore 7:10 traffico ferrovi… - Ferrovie_IT : #RFI: Linea Roma- Fiumicino Aeroporto (FL1), dalle ore 7:10 traffico ferroviario rallentato tra Ponte Galeria e Fiu… -