sportli26181512 : Torino: Linetty pienamente recuperato: Il Torino può guardare con ottimismo al prossimo match di campionato contro… - gazzettaGranata : Torino, Linetty sta bene: sabato con il Sassuolo ci sarà #TorinoFC #FVCG #SFT - gazzettaGranata : Corriere Torino: “Lukic, riscatto granata. Linetty e Rodriguez in campo” #TorinoFC #FVCG #SFT - Luxgraph : Torino, Linetty sta bene: sabato con il Sassuolo ci sarà - Dalla_SerieA : Linetty rischia il Sassuolo - -

Ilsabato sera affronterà il Sassuolo davanti al pubblico amico e, ancora una volta, dovrà ... disegna uno scenario in cui le alternative agli stakanovisti Lukic esi limitano a elementi ...Il centrocampista polacco del, Karol, tiene in apprensione i granata e l'allenatore Ivan Juric Il centrocampista polacco del, Karol, tiene in apprensione i granata e l'allenatore Ivan Juric. Secondo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Contro l'Inter, Linetty è uscito nel secondo tempo a causa di un problema al flessore: l'emergenza è subito rientrata Può tirare un sospiro di sollievo ...