Superbonus | Conte | “Mi auguro che Letta chieda scusa” E ironizza | “Per Pd togliamo voti a destra? Siamo tutti contenti…”

(Di martedì 13 settembre 2022) Dopo l’intesa raggiunta in Senato sul nuovo emendamento sulal Dl Aiuti bis, è il presidente M5s Giuseppea rivendicare la battaglia parlamentare, nel corso di un incontro all’Associazione nazionale costruttori edili (Ance): “Non è stato facile, contro di noi è scattata una reazione mediatica pazzesca: tutte le forze politiche ci hanno accusato di irresponsabilità, un’aggressione deliberata per farci perdere credibilità”.ha definito come “vergognoso” il tweet in cui il leader del Pd, Enrico, aveva definito irresponsabile la posizione del M5s sul Dl aiuti “per mero calcolo elettorale”: “Michee le altre forza politiche che ci hanno accusato di irresponsabilitàno. Adesso è ridicolo che facciano a ...

ilfoglio_it : Le misure simbolo del Movimento 5 stelle hanno il record di frodi. Giuseppe Conte punta ancora sulla 'gratuità' del… - LegaSalvini : ++ SUPERBONUS, LA #LEGA A CONTE: “NOI ESPERTI DI IMPRESE, TU DI BANCHI CON LE ROTELLE” ++ “Il Presidente Conte non… - fattoquotidiano : Superbonus, botta e risposta tra Merlino e Conte. “Ha bloccato il Parlamento”. “Basta propaganda, 30mila aziende va… - LobbaLuisa : RT @Cri10872801: Sembra che sia passato lo sblocco della cessione dei crediti per il Superbonus.Salve più di 30000 imprese a rischio fallim… - fattoquotidiano : Superbonus, Conte: “Mi auguro che Letta chieda scusa”. E ironizza: “Per Pd togliamo voti a destra? Siamo tutti cont… -

Ma come in una bolla finanziaria, il sottostante è molto limitato: a fine agosto per il... E Giuseppe, leader dei Cinque stelle, ha definito ridicola la loro rivendicazione, ...... Giuseppe- . Grazie al M5s e a quelli che Letta ha chiamato 'piccoli calcoli elettorali' ... Il tema, insieme al, aveva provocato uno stallo in Senato. Tolta la qualifica di 'docente ...il Senato ha approvato con 182 voti favorevoli, nessun contrario e 21 astenuti, il decreto Aiuti bis, che contiene misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industria ...Via libera con "voto unanime" delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato al decreto aiuti bis, che contiene anche le modifiche al Superbonus. Lo stallo ...