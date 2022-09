«Sei la più bella del mondo Ti amo» la risposta della cantante

Leggi su iodonna

(Di martedì 13 settembre 2022) Da quando hanno condiviso con illa loro relazione, Paola Turci e Francesca Pascale non perdono occasione per dichiararsi amore l’una per l’altra. Anche sui social. Anche, e soprattutto, nelle occasioni importanti. Come il 12 settembre quando Paola Turci ha compiuto 58 anni. Un compleanno speciale per la, il primo da sposata, moglie di Francesca Pascale. E proprio lei le ha dedicato gli auguri più belli. Francesca Pascale e le nozze con Paola Turci: la dedica...