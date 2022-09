Sampdoria: doppia seduta, Winks non è ancora pronto (Di martedì 13 settembre 2022) Doppio allenamento per la Sampdoria al “Mugnaini” di Bogliasco. Dopo una mattinata di lavori a gruppi in palestra per lo sviluppo... Leggi su calciomercato (Di martedì 13 settembre 2022) Doppio allenamento per laal “Mugnaini” di Bogliasco. Dopo una mattinata di lavori a gruppi in palestra per lo sviluppo...

SampBest90 : @coffee25break @DiMarzio @sampdoria Perché ci siamo rotti il cazzo porcodio: contro l'Atalanta gol di Caputo regola… - TMWSampdoria : Sampdoria, differenziato per quattro giocatori. Domani doppia seduta - TMWSampdoria : Sampdoria, differenziato per quattro giocatori. Domani doppia seduta - sampdoria : ??????? | TRAINING I blucerchiati riprendono a #Bogliasco, martedì doppia seduta in vista di #SpeziaSamp. - ForzaMilanTweet : Gol regolare annullato per nuovo fuorigioco geografico di #Giroud, gol irregolare convalidato alla #Sampdoria, dopp… -