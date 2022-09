Quando pagano l’assegno unico a settembre 2022: date e calendario INPS (Di martedì 13 settembre 2022) Ritardo nel pagamento dell’assegno unico di settembre? E’ questo quanto si stanno chiedendo i cittadini in queste ore. Poiché se è vero che comunque gli accrediti sono sempre arrivati per la metà del mese, l’avviso da parte dell’INPS circa la disposizione di pagamento, almeno nei mesi scorsi, è sempre arrivata intorno al 9-10 del mese. Cosa sta succedendo quindi? Assegno unico di settembre in ritardo? Se prendiamo ad esempio il caso dei mesi scorsi ci accorgiamo in effetti che c’è qualche ritardo per ciò che riguarda la mensilità in corso, almeno sotto il profilo della comunicazione. Ad esempio a giugno già l’11 del mese l’INPS aveva inviato alla maggior parte degli utenti la disposizione dei pagamenti; a luglio era stata addirittura ulteriormente in anticipo dato che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 settembre 2022) Ritardo nel pagamento deldi? E’ questo quanto si stanno chiedendo i cittadini in queste ore. Poiché se è vero che comunque gli accrediti sono sempre arrivati per la metà del mese, l’avviso da parte dell’circa la disposizione di pagamento, almeno nei mesi scorsi, è sempre arrivata intorno al 9-10 del mese. Cosa sta succedendo quindi? Assegnodiin ritardo? Se prendiamo ad esempio il caso dei mesi scorsi ci accorgiamo in effetti che c’è qualche ritardo per ciò che riguarda la mensilità in corso, almeno sotto il profilo della comunicazione. Ad esempio a giugno già l’11 del mese l’aveva inviato alla maggior parte degli utenti la disposizione dei pagamenti; a luglio era stata addirittura ulteriormente in anticipo dato che ...

graziano_delrio : Quando lanciavamo allarme su amicizie della destra con i campioni dell’antieuropeismo pensavamo a questo: oggi… - CorriereCitta : Quando pagano l’assegno unico a settembre 2022: date e calendario INPS - Brunomgiordano : @ahp68 @JediPerLItalia @analiticamente1 @santre1977 Forse ha fatto il salto della quaglia. Da quando ha scoperto che altri pagano meglio. - rosaspinosa3 : @charliecarla Tranne quando i cittadini pagano loro lauti quanto immeritati stipendi. - Mattiabuonocore : Giulia Salemi in studio per i commenti dei social. Spero per lei che si sia fatta fare un contratto per tutta la st… -

Arbitri barzelletta, dimettetevi tutti: scandalo e partita da rigiocare ... che è proprio là, in linea, che ha visto tutto, cosa c'è a fare Per cosa lo pagano Per fare la ... ex calciatori pure di Inter, Milan, Roma, ora opinionisti, è il caso più grave da quando esiste il ... Bari: prima convocazione col Marocco per Cheddira I sacrifici a volte pagano. Ti ricompensano con riconoscimenti importanti. Ma voglio credere che ... Ma sono contento anche quando offro un assist. Vi sembrerà strano, ma non mi pongo limiti. Voglio ... Insindacabili ... che è proprio là, in linea, che ha visto tutto, cosa c'è a fare Per cosa loPer fare la ... ex calciatori pure di Inter, Milan, Roma, ora opinionisti, è il caso più grave daesiste il ...I sacrifici a volte. Ti ricompensano con riconoscimenti importanti. Ma voglio credere che ... Ma sono contento ancheoffro un assist. Vi sembrerà strano, ma non mi pongo limiti. Voglio ... Calendario pagamenti Assegno Unico Settembre 2022