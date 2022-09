Prima la droga e il carcere, adesso i piatti da chef: la rinascita di Paola (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo la tempesta esce sempre il sole. E Paola, che per anni ha dovuto fare i conti con i suoi ‘mostri’ e con la tossicodipendenza, lo sa bene. Cresciuta in un ambiente ‘severo’, dove le regole impartite dal padre erano all’ordine del giorno, a suon di ‘non devi’ e ‘non puoi’. In quelle quattro mura dove non si respirava fiducia, complicità, dove l’educazione era rigida e i divieti forse troppi. A Paola sono state ‘tarpate’ le ali e quando si guardava allo specchio vedeva una ragazzina impaurita. Troppo fragile, sensibile, per affrontare una realtà che è spesso più dura di quelle regole del padre. Lei che già di suo incassava i ‘no’ e che vedeva il mondo in bianco e in nero. Un tunnel dove la luce sembrava non esistere: lei, le sue fragilità. E i suoi genitori che la amavano a modo loro, convinti forse che educandola così l’avrebbero fatta diventare forte e coraggiosa. Ma più la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo la tempesta esce sempre il sole. E Paola, che per anni ha dovuto fare i conti con i suoi ‘mostri’ e con la tossicodipendenza, lo sa bene. Cresciuta in un ambiente ‘severo’, dove le regole impartite dal padre erano all’ordine del giorno, a suon di ‘non devi’ e ‘non puoi’. In quelle quattro mura dove non si respirava fiducia, complicità, dove l’educazione era rigida e i divieti forse troppi. A Paola sono state ‘tarpate’ le ali e quando si guardava allo specchio vedeva una ragazzina impaurita. Troppo fragile, sensibile, per affrontare una realtà che è spesso più dura di quelle regole del padre. Lei che già di suo incassava i ‘no’ e che vedeva il mondo in bianco e in nero. Un tunnel dove la luce sembrava non esistere: lei, le sue fragilità. E i suoi genitori che la amavano a modo loro, convinti forse che educandola così l’avrebbero fatta diventare forte e coraggiosa. Ma più la ...

