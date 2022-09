Ponte Morandi | Processo a rischio prescrizione per tempi infiniti

repubblica : Genova, processo Ponte Morandi / La clamorosa richiesta di Autostrade: 'Citazione nulla, non dobbiamo risarcire par… - fattoquotidiano : Processo Ponte Morandi, Aspi e Spea chiedono di essere escluse dai risarcimenti. Ad aprile ratificato un patteggiam… - Marilenapas : RT @repubblica: Genova, processo Ponte Morandi / La clamorosa richiesta di Autostrade: 'Citazione nulla, non dobbiamo risarcire parti civil… - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Processo Ponte Morandi, Aspi e Spea chiedono di essere escluse dai risarcimenti. Ad aprile ratificato un patteggiamento… - Luca_G67 : @graziano_delrio Dopo il ponte Morandi sei ancora in giro ? #lamerdahapiudignita -

"Quello che ci preoccupa davvero - ha spiegato Egle Possetti, portavoce del Comitato ricordo vittime del- e' il possibile numero abnorme delle parti nel processo che allungherebbe in ......per l'Italia (Aspi) e la sua società controllata per l'ingegneria Spea hanno chiesto al tribunale di Genova di essere escluse come responsabili civili del processo per il crollo delche ...Autostrade per l’Italia e la sua società controllata per l’ingegneria Spea hanno chiesto al tribunale di Genova di essere escluse come responsabili civili del processo per il crollo del ponte Morandi ...Sull'esclusione di Aspi e Spea come responsabili civili si oppongono i legali delle parti civili.L'intervista con Luca Cesareo - Legale di Assoutenti.