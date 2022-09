Nuoto | Paltrinieri all’Open Water Challenge di Taranto | “Sensazioni uniche”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 13 settembre 2022) Si chiude la stagione in acque libere del Comitato regionale pugliese della Federazione Italianacon l’intensa due giorni di gare ain occasione della seconda tappa nazionale del circuito Dominate The. Protagonista assoluto il campione olimpico e mondiale Gregorioche, reduce dalla meritate vacanze in Messico si è rituffato nel suo amato mare per la sua prima assoluta in Puglia ”una gara vera, con tanto agonismo nonostante sia la prima gara dopo le mie brevi vacanze, ma la sensazione di tuffarmi nuovamente nel clima della competizione mi da dellea cui non posso rinunciare – dichiara Gregorio al termine della 3000 metri di domenica – la sensazione che provo in mare non me la da la piscina, mi sento libero e provoche voglio ...