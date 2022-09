L' obiettivo della Cisl | Il contratto a tempo indeterminato deve costare meno

marattin : NEL MEDIO PERIODO. La misura principale qui è lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie di cattura e stoccaggio… - tempoweb : L'obiettivo del segretario della #Cisl Luigi Sbarra: 'Il contratto a tempo indeterminato deve costare meno'… - alcossu : RT @Oss_PNRR: L’Osservatorio Civico nasce nell’ambito del programma Follow the Money - ideato all’interno del Festival della partecipazione… - AloiseAndrea : RT @RaiperilSociale: Dal #26settembre al #2ottobre RO.Mens, il Festival della Salute Mentale per l' #inclusione sociale contro il pregiudiz… - ASLRM2 : RT @RaiperilSociale: Dal #26settembre al #2ottobre RO.Mens, il Festival della Salute Mentale per l' #inclusione sociale contro il pregiudiz… -

L'HuffPost

... che è nato come un cartello elettorale per le elezioni anticipate, ha però soprattutto l'... Dalla fine del Popololibertà in poi abbiamo assistito a un'erosione di questo mondo, sia in ...La trattativa per Lammers partirebbe non primafineprossima stagione. Il Bayern Monaco penserebbe a Lautaro Martinez L'attaccante argentino potrebbe essere l'per il reparto ... Mps come Alitalia. L'obiettivo di chiudere il dossier prima che cambi il Governo (di C. Scozzari) La società biancorossa ha infatti comunicato di aver sollevato il tecnico dall'incarico di allenatore della prima squadra. In questo momento la guida della formazione lombarda è stata affidata a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...