Lo stop al tetto agli stipendi dei manager della Pa fa scoppiare la polemica

Leggi su agi

(Di martedì 13 settembre 2022) AGI - Salta, per lo meno in alcuni casi espressamente previsti, ilfinora fissato a 240miladeipubblici. La deroga è prevista da un emendamento, a prima firma Forza Italia, poi riformulato dal governo e approvato durante l'esame al Senato del decreto Aiuti bis, il provvedimento che ha stanziato 17 miliardi di aiuti a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette. La riformulazione del governo è stata la procedura con cui si sono stabilite le modifiche concordate da apportare al testo del decreto, dopo le fibrillazioni dei giorni scorsi e gli attriti che hanno spaccato la maggioranza che sosteneva l'esecutivo Draghi sulle misure relative al superbonus, con M5s che ha puntato i piedi sulla parte inerente la cessione dei crediti, poi un'intesa in extremis ha sbloccato lo stallo. Ora ...