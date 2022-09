India e Cina ritirano (per ora) i soldati dal confine conteso (Di martedì 13 settembre 2022) Cina e India hanno concordato di ritirare le unità militari schierate nella regione del Ladakh, lungo il confine himalayano, dopo che da oltre due anni l’area era diventata un centro di ulteriori tensioni che ha rischiato di infiammare il confronto tra le due potenze nucleari. “Le truppe Indiane e cinesi nell’area di Gogra-Hot Springs hanno iniziato a disimpegnarsi in modo coordinato e pianificato, il che favorisce la pace e la tranquillità nelle aree di confine”, ha dichiarato giovedì il ministero della Difesa Indiano in una nota che il governo cinese ha rilasciato in forma quasi identica. E le similitudini nei due statement significa che tra Pechino e Nuova Delhi c’è un allineamento reale sulla questione. Le tensioni al confine si sono intensificate dopo che ... Leggi su formiche (Di martedì 13 settembre 2022)hanno concordato di ritirare le unità militari schierate nella regione del Ladakh, lungo ilhimalayano, dopo che da oltre due anni l’area era diventata un centro di ulteriori tensioni che ha rischiato di infiammare il confronto tra le due potenze nucleari. “Le truppene e cinesi nell’area di Gogra-Hot Springs hanno iniziato a disimpegnarsi in modo coordinato e pianificato, il che favorisce la pace e la tranquillità nelle aree di”, ha dichiarato giovedì il ministero della Difesano in una nota che il governo cinese ha rilasciato in forma quasi identica. E le similitudini nei due statement significa che tra Pechino e Nuova Delhi c’è un allineamento reale sulla questione. Le tensioni alsi sono intensificate dopo che ...

GiovaQuez : 'L'obiettivo americano delle sanzioni è staccare la Russia dall'UE. Altro che Russia isolata, in queste ore si stan… - duro_lavoro : RT @ComunistaRosso: farà richiesta formale per entrare nell'associazione economica che riunisce Cina, Russia, India e Pakistan e altri paes… - dileguossi : RT @SADIComic: Questo tizio al quale si inginocchiano i #Letat i #Calenda #Bonino i #DiMaio e'ricercato in CINA-RUSSIA-UNGHERIA -BRASILe-IN… - ComunistaRosso : farà richiesta formale per entrare nell'associazione economica che riunisce Cina, Russia, India e Pakistan e altri… - Indiana36307128 : RT @SADIComic: Questo tizio al quale si inginocchiano i #Letat i #Calenda #Bonino i #DiMaio e'ricercato in CINA-RUSSIA-UNGHERIA -BRASILe-IN… -