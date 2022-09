GF Vip | Noemi Bocchi concorrente? La risposta di Alfonso Signorini

(Di martedì 13 settembre 2022) Lunedì 19 settembre, su Canale 5, si riapriranno le porte del GF Vip, giunto all'edizione numero 7. I concorrenti verranno presentati nel corso delle prime puntate, ma sul web sono trapelate alcune indiscrezioni. Sull'ultimo numero di Chi, che sarà in edicola a partire da domani, mercoledì 14 settembre,ha parlato della prossima edizione del reality show, svelando alcuni retroscena. Il giornalista ha menzionato anche. In molti sarebbero esilarati all'idea di vedere la nuova fiamma di Francesco Totti nella casa più spiata d'Italia, ma questo potrebbe davvero verificarsi? Ladiè stata inequivocabile: "Credo chenon veda l'ora di entrare nella casa, ma in un'altra casa che, a questo punto, ...

martinaFirenze : RT @blogtivvu: Grande Fratello Vip 7, Signorini: “Noemi Bocchi nella Casa?”, poi svela se c’è qualcuno che lo ha deluso - zazoomblog : Gf Vip 7 Noemi Bocchi potrebbe entrare nella Casa? Le parole di Alfonso Signorini - #Noemi #Bocchi #potrebbe… - MondoTV241 : Esclusiva CHI, Alfonso Signorini su Noemi Bocchi al GF Vip, ecco la verità #alfonsosignorini #noemibocchi #gfvip - IsaeChia : #GfVip7, Noemi Bocchi potrebbe entrare nella Casa? Le parole di Alfonso Signorini Il conduttore, in anteprima su C… - PierpaoloTeam : RT @blogtivvu: Grande Fratello Vip 7, Signorini: “Noemi Bocchi nella Casa?”, poi svela se c’è qualcuno che lo ha deluso -

... la nuova compagna di Totti, Signorini risponde con una battuta: Credo cheBocchi non veda l'... Lista dei 21 nomi del Grande Fratello7: concorrenti (quasi) al completo, ecco chi vedremo in ...... 'Noto rapper le ha fatto un brutto gesto' Successivamente l'ex fotografo dei, sempre in questo ... il quale ha ritrovato il sorriso al fianco diBocchi: 'This is my game! Vi farò sapere...' L'...Gf Vip 7, Noemi Bocchi potrebbe entrare nella Casa Le parole di Alfonso Signorini. Il conduttore della settima edizione de il ...Il giornalista e conduttore tv ha presentato la nuova edizione del reality show, in partenza su Canale 5 lunedì 19 settembre ...