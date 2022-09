Emmy 2022 | acconciature retrò in omaggio alle dive del passato

Leggi su amica

(Di martedì 13 settembre 2022) Mai come quest’anno ci è sembrato di fare un tuffo nelosservando i beauty look da red carpet della 74esima edizione degliAwards. Premio dedicatoserie tv, che sanno ispirare la bellezza dentro e fuori dallo schermo, glihanno rivelato alcuni dei trend più forti che vedremo nel corso dell’autunno. Il ritorno alè evidente. Ad attirare l’attenzione, infatti, sonoe chic, che paiono voler ricordare la storia gloriosa della Vecchia Hollywood. Le icone che hanno sfilato sul tappeto rosso, infatti, non sono solo moderne stelle nascenti del panorama televisivo, ma tutte ledel. Riportate in vita, in un certo senso, ...