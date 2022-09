Cuadrado scappa via sulla fascia | in Sudamerica sono pronti per uno scambio

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 13 settembre 2022) Juanè un giocatore che da tempo sta scrivendo pagine uniche della storia della Juve, con il colombiano che ora rischia di andare.ormai diversi anni che Juansia sicuramente uno dei giocatori più importanti della Juventus, per questo motivomolti tifosi che non vorrebbero mai vederlo partire, ma l’età ormai inizia a essere importanti per questo motivo si stanno iniziando dalle trattative con grandi club. LaPresseNon ciassolutamente dubbi che la Juventus nel momento in cui ha acquistatodal Chelsea ha fatto un grandissimo affare. Il colombiano infatti non era stato in grado di dimostrare tutto il suo reale talento in Premier League, dopo i grandi anni in Italia con Lecce e Fiorentina, ma una volta tornato a Torino ha cambiato completamente la ...