BTP settembre 2046 non delude e sfonda 4% di rendimento lordo in asta

(Di martedì 13 settembre 2022) Era il sorvegliato speciale dell’BTP di oggi 132022 e non ha deluso le aspettative. Parliamo del BTP scadenza 15e cedola del 3,25% che, a seguito del collocamento, ha strappato unsuperiore al 4%. Un livello che conferma una tendenza in atto da mesi e tendente a rafforzarsi progressivamente: l’aumento dei rendimenti dei titoli di stato italiani a fronte di una progressiva erosione del valore corrente. Ma prima di fare qualsivoglia valutazione, vediamo quale è stato l’esito del collocamento della 19esima tranche del BTPavvenuto oggi. I dati seguenti sono quelli contenuti nella comunicazione del MEF: richieste pari a 2,18 miliardi di euro a fronte di un ammontare massimo di 1,5 miliardi di euro rapporto ...

infoiteconomia : Btp settembre 2046, il rendimento supera il 4% - infoitcultura : Asta BTP: il 13 settembre occhi puntati sul titolo con scadenza 30 anni - radioromait : Spread oggi 13 settembre 2022, com’è il differenziale tra Bund e Btp - zazoomblog : Emissioni BTP domani 13 settembre 2022: dei 3 in asta quale ha più appeal? - #Emissioni #domani #settembre #2022: - CTinvest_Italia : Tommaso Tassi, Country Head Italia di Columbia Threadneedle Investments era l'ospite di Debora Rosciani e Mauro Mea… -

Lo spread- Bund si è riportato a 225 punti. L' euro è scivolato sotto gli 1,005 dollari. ...5 miliardi di euro, con l'obiettivo di evitare concomitanze con le elezioni politiche del 25. ......che il morale degli investitori tedeschi è calato più di quanto ci si attendesse a, con ... con un calo di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento deldecennale pari ...MILANO - I listini girano in rosso dopo il rally di lunedì, a causa della pubblicazione del dato dell'inflazione Usa di agosto: gli analisti scommettevano su un +8% annuo, invece è emerso un +8,3%. Gr ...Quando nel marzo 2020 arrivò in Italia la pandemia, il governo si trovò costretto a rinunciare agli obiettivi di finanza pubblica fissata con la legge di Bilancio. Il deficit, che si sarebbe dovuto at ...