Berlusconi | “Mi rivolgo a chi ha più di 18 anni | vi chiedo di presentarmi la vostra ragazza? Ma no…” – Video

(Di martedì 13 settembre 2022) Silviosta cavalcando il grande seguito che sta avendo dopo l’apertura del profilo sul social dei “giovani”, cioè TikTok (che stando agli esperti, in ogni caso, non sposterebbe molti voti). Dopo la presentazione del figlio di Dudù, il leader di Forza Italia si è rivolto “a chi ha più di 18”, dicendo: “Vidila? Ma no, vidi votare per me e Forza Italia”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

'Mia chi ha più di 18 anni, per presentarmi la vostra ragazza Macchè, per chiedervi di andare a votare e di votare per Forza Italia', la battuta di in un video su TikTok. / TikTokCosì il presidente di Forza Italia Silvio, su Tik Tok. 'In questi giorni siete rientrati ... Silvio Berlusconi si è collegato telefonicamente con la manifestazione di presentazione dei candidati di FI in Friuli Venezia Giulia.