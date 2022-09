Basket | Europei | oggi i primi due quarti di finale

(Di martedì 13 settembre 2022) Berlino, 13 set. - (Adnkronos) - Si apre il programma deidideglidia Berlino. Subito in campo alle 17.15 la Spagna di Sergio Scariolo, che affronta la Finlandia, autentica sorpresa del torneo, trascinata da un Markkanen di livello Nba. Alle 20.45 tocca a Giannis Antetokounmpo e alla sua Grecia sfidare la Germania padrona di casa. Domani sarà la volta degli azzurri contro i vice campioni olimpici della Francia alle 17.15, alle 20.45 in campo invece la Slovenia, campione in carica, di Luka Doncic opposta alla Polonia.

SkySportNBA : ?? ITALIA-SERBIA 94-86 ???? Siamo ai quarti! ?? - matteosalvinimi : Grande l’Italia del basket che elimina la Serbia negli ottavi di finale degli europei! Grandi i ragazzi, grande Poz… - sportface2016 : +++IMPRESA STRAORDINARIA DELL'#ITALIA AGLI EUROPEI DI #BASKET: GLI AZZURRI DI #POZZECCO BATTONO LA SERBIA 94-86 E V… - OA_Sport : L'identikit dei prossimi avversari degli azzurri - RobbieGalante : Sugli Europei di Basket fatemi dire solo una cosa: Pozzecco è un allenatore bravo. Molto bravo. E dopo la Dinamo, d… -

Quelli delsi sono meritati i fiori della Mercedes Arena scoprendo come si poteva arginare ... i due oridi Gamba e Tanjevic che per arrivare al titolo fecero capolavori contro colossi. ...Italia - Francia, quarto di finale degli2022, si disputerà mercoledì alle ore 17:15. Sarà possibile vederla in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Sky Go, Now Tv ed Eleven Sports. OA Sport ne offrirà ...La fionda di Marco Spissu, il cuore di un drago come Niccolo Melli mastro di chiavi per cuori forti, l'energia di Lancillotto Fontecchio nostro primo cavaliere insieme a Polonara, i tentacoli del Pajo ...Berlino, 13 set. – (Adnkronos) – Si apre il programma dei quarti di finale degli Europei di basket a Berlino. Subito in campo alle 17.15 la Spagna di Sergio Scariolo, che affronta la Finlandia, autent ...