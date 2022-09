Anche in Svezia vince un ‘Meloni’: chi è Jimmie Akesson (Di martedì 13 settembre 2022) Le elezioni politiche in Svezia appaiono come un presagio di quanto accadrà in Italia tra una decina di giorni. Nel paese scandinavo che spinge per entrare nella Nato insieme ai vicini finlandesi, la coalizione di centrosinistra si è fermata al 48,8% delle preferenze. Mentre quella di centrodestra è attestata al 49,7. Lo spoglio è ancora L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. Leggi su lucascialo (Di martedì 13 settembre 2022) Le elezioni politiche inappaiono come un presagio di quanto accadrà in Italia tra una decina di giorni. Nel paese scandinavo che spinge per entrare nella Nato insieme ai vicini finlandesi, la coalizione di centrosinistra si è fermata al 48,8% delle preferenze. Mentre quella di centrodestra è attestata al 49,7. Lo spoglio è ancora L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Luca_Scialo81 : Anche in Svezia vince un 'Meloni': chi è Jimmie Akesson - mesola46 : @DarioNardella @EnricoLetta Lei di cosa parla,? L'Ungheria di Orban è in Europa è nella Nato Come l'italia ora… - jean67676767 : @Se23rex Forse non ti sei resa conto che tutta Europa è andata a destra,adesso anche la Svezia insieme alla Finland… - giorgia89674987 : @pdnetwork @nzingaretti Siete da rottamare! Anche in Svezia vi hanno rottamati. - cristinapasque : RT @g_brescia: Mentre quasi 5 milioni di italiani rischiano di non poter votare alle elezioni del #25settembre perché #fuorisede, in Svezia… -