Amici, LDA e Albe presentano il loro brano insieme: verrà proposto a Sanremo 2023? (Di martedì 13 settembre 2022) Da qualche giorno a questa parte, LDA e Albe sono finiti al centro dell’attenzione per il brano realizzato insieme. In occasione del Webboh Fest, i due ragazzi hanno presentato l’inedito e, neanche a dirlo, è diventato virale in poco tempo. A spiegare com’è nato il progetto sono stati i diretti interessati, i quali hanno raccontato alcuni dettagli del brano. Qualcuno adesso spera di sentire tale pezzo a Sanremo 2023, ma per questioni di regolamento non potrà essere così. Striscia la notizia annuncia le nuove Veline: la mora è una ballerina di Amici Anche quest'anno Antonio Ricci ha deciso di attingere al talent di Maria De Filippi per scegliere le sue nuove Veline ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 13 settembre 2022) Da qualche giorno a questa parte, LDA esono finiti al centro dell’attenzione per ilrealizzato. In occasione del Webboh Fest, i due ragazzi hanno presentato l’inedito e, neanche a dirlo, è diventato virale in poco tempo. A spiegare com’è nato il progetto sono stati i diretti interessati, i quali hanno raccontato alcuni dettagli del. Qualcuno adesso spera di sentire tale pezzo a, ma per questioni di regolamento non potrà essere così. Striscia la notizia annuncia le nuove Veline: la mora è una ballerina diAnche quest'anno Antonio Ricci ha deciso di attingere al talent di Maria De Filippi per scegliere le sue nuove Veline ...

lda_fan_ : RT @pastelloptn: luca d’alessio e carola puddu devono essere assolutamente presenti alla prima registrazione di amici e non accetto opinion… - MondoTV241 : Amici 21, arriva un nuovo disco d'oro per un ex allievo, ecco di chi si tratta #lda #albe #amici21 - LDA99239122 : RT @AngoloDV: LDA stravolge le classifiche (FOTO) #LDA #Amici21 #amemici20 #amici #amici22 #sangiulia #caroligi #12settembre - drawing_amici : RT @lda_fan_: Ti voglio tanto bene lù. Tanto ?? @LDAilvero #lda - ILEANDMARY : RAGAZZII, OGGI È IL MIO ONOMASTICO: SANTA MARIA. SONO FELICE CHE LUCHINO L’ABBIA FATTO PROPRIO OGGI. QUESTO DISCO… -