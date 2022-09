Zelensky: “Negoziati con Putin? Non possiamo discutere di nulla con la Russia finché non lascerà l’Ucraina” (Di lunedì 12 settembre 2022) “Non oggi. Non vedo alcun desiderio da parte loro di essere costruttivi. Non parlerò con chiunque emetta ultimatum“. Con questa frase Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, ha ribadito la sua attuale posizione riguardo ad eventuali Negoziati di pace con Putin che, ha affermato ai microfoni della Cnn, sono almeno per ora impossibili. Zelensky: “Non possiamo discutere di nulla con la Russia finché non lascerà il nostro territorio” Inflessibile, Zelensky ha infatti tenuto a rimarcare che, non sarà concluso nessun tipo di accordo fra Kiev e Mosca, almeno fino a quando la Russia non procederà al completo ritiro delle sue truppe russe dal territorio ucraino: “Nessuna ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 settembre 2022) “Non oggi. Non vedo alcun desiderio da parte loro di essere costruttivi. Non parlerò con chiunque emetta ultimatum“. Con questa frase Volodymyr, presidente del, ha ribadito la sua attuale posizione riguardo ad eventualidi pace conche, ha affermato ai microfoni della Cnn, sono almeno per ora impossibili.: “Nondicon lanonil nostro territorio” Inflessibile,ha infatti tenuto a rimarcare che, non sarà concluso nessun tipo di accordo fra Kiev e Mosca, almeno fino a quando lanon procederà al completo ritiro delle sue truppe russe dal territorio ucraino: “Nessuna ...

