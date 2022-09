Ultime Notizie – E’ morto lo scrittore spagnolo Javier Marías

(Di lunedì 12 settembre 2022) Lo, tradotto in tutto il mondo e vincitore dei principali premi letterari, èall’età di 70 anni alla Clínica Quirón di Madrid a causa di problemi derivati da una polmonite bilaterale causata dal Covid, che lo ha tenuto in ospedale per diversi mesi. Il 14 agosto, la famiglia delloaveva diffuso una breve nota attraverso il dipartimento di comunicazione del gruppo editoriale di, Penguin Random House, spiegando che l’autore del romanzo “Tutte le anime” (Einaudi) era “in via di guarigione”. Ma la gravità della condizione polmonare è aumentata nellesettimane, fino a diventare insalvabile. Losarà cremato a Madrid, dove era nato il 20 settembre 1951. Ha trascorso ...

CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - sole24ore : ?? Ripristinata l’energia esterna, la centrale nucleare di #Zaporizhzhia chiude: - SkyTG24 : Il primo discorso alla nazione di Carlo III - mariellarosati : RT @CarloCalenda: Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia di pers… - RobertoSignore7 : RT @CarloCalenda: Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia di pers… -

Il Sole 24 ORE

Due settimane esatte alle elezioni. "Se una una donna arrivasse per la prima volta alla guida del governo, sfido chiunque a dire che non significherebbe rompere un tetto di cristallo", dice Giorgia ...Nasce, a Rimini, il . Professionisti da tutta che, a spese loro, si formano, per essere sempre preparati al meglio. Controllare i propri impianti rende sicure le strutture e abbatte le bollette. Il ... Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 12.317 nuovi casi (-6,7% in 7 giorni) e 34 vittime L’Inps paga 326 mila pensioni all’estero in circa 165 paesi, stando agli ultimi dati, per un importo complessivo che sfiora quota 1,4 miliardi di euro. Le mete preferite dai pensionati italiani che ...Al termine di Juventus-Salernitana il capitano bianconero Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky. Il numero 19 è stato un grande protagonista del finale di partita, la sua posizione in fuorig ...