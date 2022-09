Seth Rollins sul match rimosso di SummerSlam | “Mi sono sentito davvero offeso”

(Di lunedì 12 settembre 2022) A2022 avrebbe dovuto aver luogo unmolto atteso dal WWE Universe, e cioèvs Matt Riddle. “Avrebbe dovuto” perché, prima dell’evento, il loro incontro è stato annullato a causa di un infortunio di Riddle, patito proprio a causa di. Ovviamente, questa spiegazione era stata data ai fini della loro “storyline”, e quindi è stata una idea partorita dal team creativo. Va aggiunto che, in quel momento, a capo del team creativo vi fosse insediato da poco Triple H. Quindi, vien da sé, che questa è stata una sua idea, o quantomeno è stata, in ultima istanza, approvata da lui. Undeluso Una volta appresa la notizia dell’annullamento del lorocommenterà la decisione della ...

"Freakin"batte Riddle Altro match incredibile che ha tenuto i fan con il fiato sospeso. Nonostante la tenacia di Riddle, a vincere è stato il "visionario" grazie a un micidiale curb ...Pedigree, mosse, contromosse, citazioni a Randy Orton, un pubblico totalmente partecipe e un match memorabile frae Matt Riddle: lo vince The Visionary, con un super Stomp dalla seconda ...Seth Rollins è ormai diventato un pilastro della WWE e un membro del roster di grande affidamento: infatti il wrestler è ormai abituato ad avere match di altissimo livello sia per importanza che per q ...I due, che sono stati entrambi pupilli dell'ex Chairman, spiegano come il clima in WWE sia cambiato ora che al comando c'è Triple H.