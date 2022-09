Perché quella di Letta sul bus (elettrico) è una figura di… (Di lunedì 12 settembre 2022) Il bello, o il brutto, è che sapevano già sarebbe finita così. Quando Enrico Letta annunciò la decisione di girare l’Italia a bordo di un mini bus elettrico lo stesso segretario dem ammise che sarebbe stato difficile, Perché di colonnine per la ricarica in giro per l’Italia ce ne sono pochine. “Fare un giro d’Italia con un minibus elettrico è praticamente impossibile – disse – siccome a noi le sfide impossibili piacciono, abbiamo deciso di farla, nonostante tutte le difficoltà: quindi gireremo l’Italia con un minibus elettrico”. Vero. Ma la cosa incredibile è che nessuno abbia pensato all’effetto mediatico che ne sarebbe scaturito. Ormai la politica è molto storytelling, Letta dovrebbe saperlo, e non puoi prestare il fianco ai fallimenti. Gli strateghi dem avrebbero dovuto immaginare ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 12 settembre 2022) Il bello, o il brutto, è che sapevano già sarebbe finita così. Quando Enricoannunciò la decisione di girare l’Italia a bordo di un mini buslo stesso segretario dem ammise che sarebbe stato difficile,di colonnine per la ricarica in giro per l’Italia ce ne sono pochine. “Fare un giro d’Italia con un minibusè praticamente impossibile – disse – siccome a noi le sfide impossibili piacciono, abbiamo deciso di farla, nonostante tutte le difficoltà: quindi gireremo l’Italia con un minibus”. Vero. Ma la cosa incredibile è che nessuno abbia pensato all’effetto mediatico che ne sarebbe scaturito. Ormai la politica è molto storytelling,dovrebbe saperlo, e non puoi prestare il fianco ai fallimenti. Gli strateghi dem avrebbero dovuto immaginare ...

_Nico_Piro_ : #11settembre 21 anni dopo l'attacco agli Usa abbiamo di fronte ai nostri occhi l'ennesimo fallimento, nella storia… - SusannaCeccardi : È grave che il segretario di #Azione incentivi l’uso della cannabis, che vuole legalizzare. Una proposta per la… - lucianonobili : Alla Mostra del Cinema a Venezia non è sfilato sul red carpet il maestro #Panahi perché in carcere per aver violato… - _Cwtch__ : -serie quanto ci pare e piace, di una o dell'altra se ci piace l'una o l'altra o entrambe. E soprattutto dovete cal… - Silver182143770 : @riccarda_de @alsakliberoit1 @VivianaDesio Allora diciamo così : L immigrazione che ha subito mio padre è quella ch… -