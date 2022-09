“Perché dal programma dei Verdi è sparito ogni riferimento sulle armi a Kiev?”. Bonelli non risponde alla domanda | VIDEO (Di lunedì 12 settembre 2022) “Perché dal programma dei Verdi è sparito ogni riferimento sulle armi a Kiev?”. Bonelli non risponde “Mi faccia rispondere alla domanda di Cerasa”: così Angelo Bonelli, leader dei Verdi, il partito che alle prossime elezioni politiche del 25 settembre si presenta insieme a Sinistra Italiana nella coalizione di centrosinistra guidata dal Pd, ha glissato sulla domanda posta dal direttore di TPI Giulio Gambino nel corso di Mezz’ora in più, il programma d’approfondimento in onda su Rai 3 nel pomeriggio di domenica 11 settembre. Nel corso della trasmissione, alla quale ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 settembre 2022) “daldei?”.non“Mi facciaredi Cerasa”: così Angelo, leader dei, il partito che alle prossime elezioni politiche del 25 settembre si presenta insieme a Sinistra Italiana nella coalizione di centrosinistra guidata dal Pd, ha glissato sullaposta dal direttore di TPI Giulio Gambino nel corso di Mezz’ora in più, ild’approfondimento in onda su Rai 3 nel pomeriggio di domenica 11 settembre. Nel corso della trasmissione,quale ...

gippu1 : Non entro nel merito di questa prima pagina, perché editori e direttori hanno il diritto-dovere di pensare al titol… - Mov5Stelle : Serve subito uno scostamento di bilancio per sostenere chi oggi è in difficoltà. O vogliamo vedere le aziende morir… - GiovaQuez : Conte fa capire che se tornasse a Palazzo Chigi non proseguirebbe con l'invio di armi. In sostanza perché già ci pe… - freebeard98 : RT @gippu1: Non entro nel merito di questa prima pagina, perché editori e direttori hanno il diritto-dovere di pensare al titolo più reddit… - bruno_simili : '[…] uccisi dalla nostra indifferenza, dalla nostra paura, dal nostro razzismo. Perché qual è la differenza tra i s… -