Monza, Berlusconi critica Stroppa: "Giocatori messi male in campo, tornerò a occuparmene io" (Di lunedì 12 settembre 2022) La partenza stentata del Monza in Serie A fa decisamente rumore. La formazione brianzola è stata protagonista di una campagna acquisti massiccia, come numero di Giocatori ingaggiati in estate, ma ha raccolto un solo punto in classifica, nell'ultima partita contro il Lecce, sfida in cui i salentini si sono visti anche negare un rigore che appariva solare. Per questo, Silvio Berlusconi torna alla carica, e lo fa, come accaduto spesso in passato, interferendo con il proprio tecnico: "Il Monza deve cambiare modo di stare in campo. I Giocatori sono bravi, a livello di serie A. Adesso me ne dovrò interessare ancora io, come all'inizio dei campionati di serie B e C quando ho dato l'impostazione corretta alla squadra", le sue parole in un intervento a Rtl 102.5.

