La stretta Bce spinge l’euro ai massimi da un mese sul dollaro

(Di lunedì 12 settembre 2022) MILANO –risale al livello più alto da unsul, toccando un massimo di 1,019 (+1,5%) in scia alla determinazione che la Bce sta dimostrando nel rialzare i tassi. Una tenenza confermata anche ieri dal presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, secondo cui la Banca centrale europea deve continuare nel cammino dellamonetaria per combattere l’inflazione.avanza ora dell’1,3% a 1,017. L'articolo L'Opinionista.

Alla Bce sanno che gli strumenti della politica monetaria sono spuntati contro i prezzi delle importazioni e più di metà dell'inflazione dell'eurozona viene dalle importazioni di energia.