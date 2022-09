Juventus-Salernitana 2-2 | Bonucci | “La mia posizione non interferisce sull’intervento di Sepe”

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 settembre 2022) Leonardo, difensore della, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro la, terminata in pareggio per 2-2. Il capitano dei bianconeri si è ovviamente soffermato sull’episodio del gol annullato a Milik nel finale per un fuorigioco dello stesso: “La mianondel portiere.non avrebbe mai preso quella palla. Inoltre non creda che venga tenuta in considerazione di Candreva, molto più basso di me. Dobbiamo farci un esame di coscienza sul primo tempo, consapevoli che giocando così non si va lontano. Tuttavia non si può non recriminare su questo gol“.ha poi proseguito: “Dobbiamo capire che per laesiste ...