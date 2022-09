(Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - Oggi ildi Stato Maggiore della DifesaGiuseppehato la sede della, azienda italiana che opera, in ambito militare, nel settore della Cyber Security e Artificial Intelligence. L'evento dimostra l'interesse della Difesa per lo sviluppo capacitivo dei domini cyber e spazio da ricercare attraverso un rafforzamento e ampliamento della sinergia delle Forze Armate con l'Industria della Difesa e dell'Aerospazio nel segno di un percorso condiviso, per affrontare con successo la sfida della modernità e rafforzare la capacità difensiva della Nazione.

italiaserait : Il Capo di Smd Ammiraglio Cavo Dragone in visita alla Deas -

Adnkronos

Ecco il concetto strategico 2022: modello operativo interforze connesso con sviluppo ...... evidenzia il bollettino, che la 49esima Armata Congiunta del Distretto Militare Meridionale () ... A denunciarlo è il Consiglieredell'Ufficio del Presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, ripreso ... Il Capo di Smd Ammiraglio Cavo Dragone in visita alla Deas (Adnkronos) – Oggi il Capo di Stato Maggiore della Difesa Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone ha visitato la sede della Deas, azienda italiana che opera, in ambito militare, nel settore della Cyber Secur ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...