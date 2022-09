Il 24 settembre non entrerà in vigore un decreto che «conferisce poteri speciali al presidente del consiglio» (Di lunedì 12 settembre 2022) .Il 12 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un tweet pubblicato il 10 settembre, in cui si legge: «La Gazzetta Ufficiale annuncia che il 24 settembre entrerà in vigore il decreto che conferisce poteri speciali al presidente del consiglio. Probabilmente è una coincidenza ma faccio notare che è un giorno prima delle elezioni». Il messaggio è accompagnato da un link che riporta al testo del Dpcm n.133 del 1° agosto 2022, intitolato “Regolamento recante disciplina delle attivita’ di coordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri propedeutiche all’esercizio dei poteri ... Leggi su facta.news (Di lunedì 12 settembre 2022) .Il 122022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un tweet pubblicato il 10, in cui si legge: «La Gazzetta Ufficiale annuncia che il 24inilchealdel. Probabilmente è una coincidenza ma faccio notare che è un giorno prima delle elezioni». Il messaggio è accompagnato da un link che riporta al testo del Dpcm n.133 del 1° agosto 2022, intitolato “Regolamento recante disciplina delle attivita’ di coordinamento della Presidenza deldei ministri propedeutiche all’esercizio dei...

GiovaQuez : 31 agosto Conte: 'Sostegno all'Ucraina ma niente armi' 11 settembre Cerasa: 'Conte, oggi è orgoglioso della contro… - CarloCalenda : Per tutti i sondaggi dall’inizio della campagna elettorale cresciamo ogni giorno. Non Accontentiamoci. Il 25 settem… - pdnetwork : ?? Sono candidato a Napoli. Qualche giorno fa sono stato a Scampia, Secondigliano, Sanità: molti pensano che il loro… - yattamau : RT @GuessWho9900: Draghi non l'hanno fatto cadere e neppure è scappato. Ha fatto in modo di dimettersi,dando la colpa ad altri, per non and… - a_meluzzi : RT @GuessWho9900: Draghi non l'hanno fatto cadere e neppure è scappato. Ha fatto in modo di dimettersi,dando la colpa ad altri, per non and… -